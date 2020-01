Lotito contro de Vrij: “Lazio-Inter 2018 segnata da alcuni comportamenti”

Intervistato ai microfoni di “Repubblica”, il presidente biancoceleste Claudio Lotito è tornato su Lazio-Inter del 20 maggio 2018 e il fallo da rigore commesso da Stefan De Vrij su Mauro Icardi

QUALIFICAZIONE CHAMPIONS – Queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulla presenza di Stefan De Vrij in campo, allora difensore bianciceleste ma già virtualmente nerazzurro a parametro zero, per Lazio-Inter 2018: «Fu una partita decisa da alcuni comportamenti di giocatori che in qualche maniera ne hanno, volontariamente o involontariamente, segnato il risultato».

SUPERCOPPA 2009 – Quindi Lotito sulla Coppa a cui è più legato: «La Supercoppa 2009 in Cina contro l’Inter di Mourinho, che poi avrebbe fatto il Triplete: il risultato sembrava scontato e invece ce l’abbiamo fatta».