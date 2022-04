Lotito: «Contento di Inter-Roma? Già miei problemi! Indice di liquidità…»

Lotito al termine del Consiglio di Lega ai giornalisti presenti ha parlato dell’indice di liquidità, uno dei temi principali di oggi. Poi una battuta anche su Inter-Roma.

CONSIGLIO DI LEGA – Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti al termine del Consiglio di Lega, riguardo i temi trattati, come l’indice di liquidità: «È un elemento importante, ma deve essere in un contesto combinato e disposto di farlo, per vedere lo stato di salute di un società. Dobbiamo mettere in piedi un sistema che obblighi alle società a intraprendere un percorso virtuoso, se non hai soldi non compri, però vendi».

SCONFITTA ROMA – Lotito poi ha dribblato in breve la domanda legato alla vittoria dell’Inter: «Contento della sconfitta della Roma? Io già devo pensare ai miei di problemi! (ride, ndr)».