Lotito avverte per Inter-Lazio: «Champions League? Coronamento»

Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in serata riferendosi alla possibilità di entrare in Champions League. E domenica c’è Inter-Lazio. Partita fondamentale anche in ottica scudetto.

CHAMPIONS LEAGUE – Domenica sera l’Inter troverà una Lazio tutt’altro che priva di obiettivi. I biancocelesti, al momento quinti in classifica, arriveranno a San Siro con l’obiettivo di fare i tre punti per sperare ancora nell’accesso alla prossima Champions League. Dal canto suo, la Lazio non è padrona del proprio destino, in quanto la Juventus, nonostante gli stessi punti in classifica (64), detiene il punto extra da sfruttare grazie agli scontri diretti. Ma la Lazio crede alla Champions e lo stesso Claudio Lotito, a margine dell’evento organizzato in serata per celebrare i 25 anni dell’ultimo scudetto, si è espresso in questa maniera: «Ha un valore importante, sarebbe il coronamento di uno sforzo di tutti e della società, che ha investito su tante persone e che è convinta che attraverso l’organizzazione e il lavoro si possono raggiungere risultati importanti». Domenica sarà un turno particolarmente importante. A parte Genoa-Atalanta si giocheranno tutte in contemporanea e il Napoli giocherà al Tardini contro il Parma di Cristian Chivu. I ducali ancora non sono salvi. Saranno novanta minuti da vivere tutti d’un fiato.