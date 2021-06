Claudio Lotito è ancora molto risentito per il dietrofront di Simone Inzaghi, che ha rifiutato il rinnovo firmando poi con l’Inter. Ecco le parole del presidente biancoceleste riportate da “Sportmediaset”.

RAMMARICO – Oggi Claudio Lotito era in Campidoglio per la premiazione della Lazio Women, che dall’anno prossimo giocherà in Serie A. Nell’occasione, il presidente biancoceleste ha evidenziato nuovamente il suo rammarico per il mancato rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico aveva l’accordo per prolungare il contratto coi biancocelesti, ma poi ha firmato con l’Inter, diventando il tecnico dei Campioni d’Italia. Ecco il commento di Lotito alla vicenda, riportato da “Sportmediaset”: «Per me un contratto è una stretta di mano per altri… Verba volant, scripta manent».