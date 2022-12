Lotito aiuta l’Inter: pacchetto salva-calcio approvato, tasse rateizzate

L’Inter e Steven Zhang possono finalmente respirare: la notizia che arriva dal Parlamento aiuta la società nerazzurra. Il governo ha approvato il pacchetto salva-calcio, le tasse da pagare saranno rateizzate secondo Calcio e Finanza.

PAGAMENTI – Nelle ultime ore la questione tra lo Stato e la Serie A è cambiata radicalmente (vedi articolo). Claudio Lotito fa un assist alle società di Serie A e soprattutto all’Inter. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia ha fatto sì che il governo approvasse il pacchetto salva-calcio. Grazie a questo, le proprietà delle squadre italiane potranno pagare i soldi delle tasse risalenti alla pandemia da Coronavirus in maniera rateizzata. A partire dal 2023, inizierà il pagamento dilazionato in 60 rate con quota di maggiorazione al 3% in un tempo delimitato di 5 anni. Questo è ciò che è stato appreso da Calcio e Finanza, in contatto con il Parlamento. Cade così l’obbligo di pagare le tasse entro il 22 dicembre: per l’Inter si tratta di un’ottima notizia, in quanto la società nerazzurra deve versare 50 milioni di euro nelle casse dello Stato.