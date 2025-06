Los Angeles FC-Flamengo si accende nel finale! Brasiliani qualificati

Pareggio per 1-1 a Orlando tra Los Angeles FC e Flamengo. Gli americani la sbloccano, ma si fanno recuperare immediatamente.

PARI E PATTA – A Orlando va in scena il match del girone D tra Los Angeles FC e Flamengo. I brasiliani, grazie alle due precedenti vittorie contro Esperance Tunis e Chelsea, avevano ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone. In contemporanea, i Blues hanno schiantato i tunisini per 3-0. Il primo tempo a Orlando è abbastanza scialbo e scarno di vere occasioni da gol. La squadra di Filipe Luis mantiene il controllo territoriale della partita, ma non riesce quasi mai a pungere dalle parti del francese Lloris. Nel secondo tempo, il canovaccio non cambia e bisogna aspettare gli ultimi dieci minuti di partita per vedere un gol. All’84’ Bouanga porta in vantaggio il Los Angeles FC, che alla terza e ultima partita trova finalmente il suo primo gol in questo Mondiale per Club. Ma la gioia dura pochissimo, perché due minuti dopo Wallace Yan rimette tutto in equilibrio sfruttando l’assist di Jorginho. La partita termina 1-1. Adesso per il Flamengo ci sarà il Bayern Monaco agli ottavi di finale, mentre gli americani escono di scena senza mai vincere una partita.

LOS ANGELES FC-FLAMENGO

84′ Bouanga, 86′ Wallace Yan