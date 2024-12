Lookman: «Inter in Supercoppa? Altra partita rispetto ad agosto!»

L’Atalanta ha pareggiato contro la Lazio e ha saputo sfruttare le sue occasioni per catturare almeno un punto. Ademola Lookman guarda però anche all’Inter su Sky Sport.

PAREGGIO – Il 2 gennaio l’Inter affronterà l’Atalanta in Supercoppa Italiana per la semifinale della competizione. In Arabia Saudita ci sarà il rematch della gara d’agosto finita 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi. Ademola Lookman, attaccante e giocatore forse più importante della squadra di Gian Piero Gasperini, ha parlato così del pari con la Lazio odierno: «È stata una partita tosta per noi, abbiamo giocato male nel primo tempo e meglio nel secondo. Importante recuperare e pareggiare questo match contro la Lazio. Il nostro 2024 è stato fantastico. La squadra, il club, abbiamo fatto un anno fantastico e vogliamo migliorarci nel 2025».

Lookman, un pensiero all’Inter in Supercoppa

SCONTRO DIRETTO – Il pensiero non è solamente al pari con la Lazio e al primo posto in campionato. Lookman guarda anche al prossimo impegno in Medio Oriente. Inter di Inzaghi protagonista assoluta:«L’Inter è una squadra forte, sarà un’altra grande partita. La Supercoppa Italiana è importante per noi, vogliamo vincere la competizione e faremo vedere le nostre qualità. Sarà tutta un’altra partita rispetto a quella di agosto»