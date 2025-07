Criscitiello: «Lookman ha un prezzo chiaro! L’Atalanta non deve vendere»

Michele Criscitiello, noto giornalista sportivo, è tornato a parlare su Sportitalia della trattativa, complicata sì, tra Inter e Atalanta.

SFOGO – Nel corso della consueta puntata di Sportitalia Mercato, Michele Criscitiello ha parlato ancora una volta della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Duro lo sfogo del noto giornalista campano per quanto riguarda la trattativa dell’estate interista: «Posso dirvi che l’Atalanta non cederà Lookman sotto i cinquanta milioni di euro. I Percassi non hanno bisogno di soldi, ne hanno già incassati per Retegui. Se l’Inter vuole prendere il nigeriano si dovrà sedersi al tavolo con l’Atalanta e trattare Lookman dai 50 milioni di euro in su. Sotto quella cifra la trattativa non si chiuderà mai, né adesso né a fine agosto».