Lookman, Pedullà: «Mi viene da sorridere che se chiedi 45 offri 43»

Sulla trattativa Lookman si è espresso Alfredo Pedullà. Il giornalista esperto di calciomercato si è espresso così sull’operazione tra Inter e Atalanta. Ecco il suo commento.

TRATTATIVA AD OLTRANZA – Oggi potrebbe essere la giornata decisiva sul fronte Ademola Lookman. L’Inter ha pronto un nuovo rilancio per convincere l’Atalanta (vedi articolo) e lo stesso Alfredo Pedullà, in collegamento sul suo canale YouTube, ha voluto commentare un po’ questa mini telenovela: «Speriamo non sia uno sfinimento, se lo auspicano sia l’Inter che l’Atalanta. Mi viene da sorridere che se chiedi 45, offri 43, se chiedi 45 devi offrire 45. Inutile fare 41, 42, 43, 44. Altrimenti rischiamo di andare dentro il frullatore come Jashari». Si tratta di una partita a scacchi, che però dovrà tirarsi troppo per le lunghe. La Beneamata vuole chiudere entro la fine di questa settimana e lo stesso Cristian Chivu scalpita per accogliere l’attaccante nigeriano in rosa. Il mondo nerazzurro è consapevole che con l’arrivo di Lookman, l’Inter potrebbe riuscire a fare quel salto di qualità in avanti. Si tratta di un attaccante con caratteristiche totalmente diverse da quelle degli altri attaccanti presenti in rosa. Nella giornata di ieri, durante la presentazione della nuova stagione, il tecnico ha parlato così dell’Inter che vorrà vedere (vedi articolo).