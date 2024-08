Lookman lavora a parte: Inter-Atalanta ancora in forse

In casa Atalanta questa sessione di mercato non è sicuramente facile da gestire. Specialmente in uscita, con le situazioni legate a Teun Koopmeiners e Ademola Lookman. Il secondo, però, secondo Sky Sport potrebbe tornare già in squadra in vista di Inter-Atalanta.

LAVORO A PARTE – Ademola Lookman continua a lavorare a parte. Nessun infortunio o problema fisico per lui, ma la situazione legata alle voci di mercato resta ancora viva. Quantomeno per i prossimi giorni. Motivo per cui il giocatore non sarà convocato per il prossimo impegno dell’Atalanta in trasferta contro il Torino. Anche se i “problemi” stanno lentamente rientrando, dal momento che il PSG non si è fatto vivo con un’offerta concreta per ingaggiare l’attaccante. Una notizia che interessa anche e soprattutto in vista di Inter-Atalanta del prossimo venerdì.

Lookman, problema in rientro: Inter-Atalanta in forse

CONVOCAZIONE – Come detto, Ademola Lookman non sarà in campo nel prossimo impegno dei bergamaschi. Mentre la convocazione per Inter-Atalanta è ancora in forse. Al momento tutto fa pensare che l’attaccante sarà a disposizione per la gara di San Siro, ma resta da capire se durante il corso della prossima settimana non arrivino altre voci – più concrete questa volta – di mercato, legate a un suo eventuale trasferimento.