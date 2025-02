Lookman: «La lite con Gasperini? Non rispondo, ho finito…»

Ademola Lookman non ha chiuso completamente le polemiche dopo la vittoria contro l’Empoli. L’attaccante dell’Atalanta su Sky Sport evita risposte su Gian Piero Gasperini.

POLEMICHE – Le polemiche dopo la Champions League non finiscono in casa Atalanta. Non basta la vittoria per 5-0 sull’Empoli, certe parole non vengono dimenticate facilmente. Mercoledì Gian Piero Gasperini non era stato così leggero su Ademola Lookman e la sua scelta di calciare il rigore con il Club Brugge. Nei giorni successivi il nigeriano ha risposto a tono sui social e ha cercato di concludere in questo modo il discorso. Oggi, nel post di Empoli-Atalanta, Lookman è tornato a parlarne, anche se non ha completamente chiuso la faccenda: «Vincere oggi era importante. Sono tornato dall’infortunio la settimana scorsa e oggi sono tornato tra i titolari, è sempre bello giocare. Lo scudetto? Pensiamo solamente partita per partita, una partita alla volta. Oggi abbiamo preso i tre punti, nel prossimo weekend ci sarà il Venezia. La lite con Gasperini? Non rispondo, ho finito…»