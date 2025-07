Lookman-Inter, Padovan sicuro: «L’affare si farà! Ma l’Atalanta…»

L’Inter ha presentato all’Atalanta un’offerta scritta per Ademola Lookman. Adesso si attende la risposta del club bergamasco, che con Luca Percassi ha già reso chiara la propria posizione. Sull’affaire di mercato si pronuncia anche il giornalista Giancarlo Padovan, che ha un’idea precisa.

INTENZIONI – Giancarlo Padovan, intervenuto nello studio di Sky Sport 24, esprime il proprio punto di vista su una delle vicende più calde del mercato estivo italiano: «L’Atalanta mollerà Lookman, solo che lo farà alla proprie condizioni. Secondo me, secondo quello che sento e leggo, l’affare si farà. Ma non ci credo che l’Atalanta abbia intenzione di scendere sotto i 50 milioni di euro e, in questo senso, mi sembra che anche le parole di oggi di Percassi siano sintomatiche».

Prosegue la telenovela Lookman: l’interpretazione di Padovan sulla trattativa tra Atalanta e Inter

CONDIZIONI – Giancarlo Padovan prosegue, fornendo il proprio punto di vista sulla faccenda: «Percassi ha fatto capire che è il club bergamasco a decidere se e quando il giocatore andrà via. Ormai il “se” lo toglierei, perché è sicuro che parte, anche se non si è consumata una rottura come quella dell’anno scorso con Teun Koopmeiners. Io sono fermamente convinto che l’Atalanta voglia 50 milioni di euro, può accontentarsi di 48 ma non scenderà di più».