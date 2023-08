Longoria (pres. Marsiglia): «Correa? Ci pensavamo da tempo. Bravo a finalizzare»

Il Marsiglia la scorsa settimana ha preso Correa dall’Inter, con una trattativa che ha vissuto un’accelerata fra mercoledì e giovedì. Il presidente del club francese, Longoria, rivela però come l’argentino fosse un obiettivo da più tempo.

RICHIESTO – Presente alla conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa al Marsiglia, il presidente dei francesi Pablo Longoria spiega come l’ha preso: «Per noi è importante, perché è un’operazione chiusa in poche ore da uno dei principali club italiani dopo che già era iniziata la Serie A. Ci pensavamo da tempo: da quando abbiamo avuto i primi contatti con l’entourage di Correa abbiamo capito che era un profilo importante per la nostra stagione. Può giocare in tante posizioni, è polivalente. Per noi è importante avere questa flessibilità offensiva, Correa è un giocatore di grande qualità tecnica e capacità di finalizzazione. Ha fisico e accelerazione, gioca anche in contropiede e ha una facilità nel dare soluzioni in attacco».

L’ALTRO – Correa al Marsiglia prende il posto di Alexis Sanchez, tornato all’Inter da svincolato. Longoria ne parla: «Voglio ringraziarlo per quello che ci ha dato nella scorsa stagione. Lui è un giocatore molto importante, l’ho ringraziato personalmente perché uno del suo livello ha creduto nel nostro progetto. Ci ha dato molto, con diciotto gol e un rendimento molto buono. Posso solo ringraziarlo per le prestazioni sportive, la mentalità e la competitività che ci ha dato. Come dirigente devo prendere delle decisioni: c’è stato un cambio d’allenatore in estate e, a livello collettivo, bisogna prendere decisioni consensuali fra proprietà, dirigenza e staff. Considero che il calcio sia uno sport collettivo, dopo aver fatto delle valutazioni abbiamo preso altri calciatori come Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye e Vitinha. Oltre a Correa, che ha tante possibilità per fare bene, e Amine Harit. Siamo rimasti contenti di Sanchez, ma abbiamo preso delle decisioni collettive».