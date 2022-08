Longoria ammette: «Con Sanchez parlavamo dalla scorsa stagione!»

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, in conferenza stampa dà il benvenuto all’ex Inter, Alexis Sanchez (QUI le sue dichiarazioni), e ammette l’interesse per lui già dalla scorsa stagione con l’arrivo di Joaquin Correa in nerazzurro.

DALLA SCORSA STAGIONE – Il presidente del Marsiglia ringrazia così l’ex attaccante dell’Inter: «Ringrazio Alexis Sanchez per aver mantenuto la parola data e aver creduto nel nostro progetto. Ieri parlavamo di quanti trofei ha vinto, lui è funzionale al nostro progetto. Può giocare in diverse posizioni offensive e migliora il nostro lavoro. Siamo felici di averlo con noi. Il suo trasferimento è stato un lavoro di squadra, ringrazio lui e il suo agente Fernando Felichevic per essere stati pazienti, parlavamo con lui già dalla scorsa stagione con l’arrivo di Joaquin Correa all’Inter».