Longo: «Roma scudetto? Ci sono squadre più organizzate. Ma il Milan…»

SCUDETTO – Sarà una Serie A sicuramente combattuta ed equilibrata. L’Inter è una delle squadre in lizza e Moreno Longo, ex allenatore dell’Alessandria, parla così ai microfoni di Sky Sport. «Se la Roma prende Wjinaldum punta allo scudetto? La Roma che sta nascendo è sicuramente per stare in alto. Al momento ci sono squadre più organizzate, anche nel tempo. Il Milan lavorava per essere nelle quattro della Champions e poi ha vinto lo scudetto, dunque la Roma, con entusiasmo e ambiente, può ritrovarsi in una situazione simile».