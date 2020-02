Longo: “Non mi aspettavo questo da ragazzino. A Venezia sto molto bene”

Longo sta emergendo con la maglia del Venezia. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha segnato il gol decisivo nel match contro il Pisa poi ha parlato ai microfoni di DAZN. Attenzione alle parole sul suo futuro, ma anche sulla sua carriera. Di seguito le sue dichiarazioni

PASSATO E FUTURO – Samuele Longo è in un buon momento a Venezia, ecco le parole sul suo futuro: «Il gol? Aramu mi ha fatto un ottimo assist, l’ho stoppata bene con il mancino così da poter piazzare il pallone con il destro. Sono stato accolto molto bene dal primo giorno, sono contento di essere qui, è una vittoria che ci dà entusiasmo e consapevolezza perché possiamo dire la nostra. Ho avuto un certo tipo di percorso, non era quello che mi aspettavo da ragazzino. Però a Venezia sto molto bene, non posso pensare a lungo termine perché da contratto resterò fino al termine di questa stagione. Vedremo a fine campionato».

