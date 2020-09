Longo: “L’Inter ha concesso molto contro la Fiorentina. La Juventus…”

Moreno Longo, ospite nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha parlato delle difficoltà difensive delle big e degli stili di gioco di Inter e Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore sulle novità tattiche di Pirlo e durante la partita dei nerazzurri contro la Fiorentina.

RISCHI IN DIFESA – Ecco le dichiarazioni di Moreno Longo: «L’Inter contro la Fiorentina a campo aperto ha concesso non poco. Ormai quasi tutte le squadre cercano di occupare il campo in un certo modo, poi bisogna giocare nello stretto sulla trequarti e difendere uno contro uno in difesa. La Juventus può farlo, creando situazioni manovrate e meno di ripartenza, e soprattutto con la qualità che ha davanti».