Longo: “Inter da scudetto con o senza Champions League! Ora invece…”

Moreno Longo Torino

Inter fuori dalla Champions League, ora avrà come obiettivo principale lo scudetto di Serie A. Longo, ex tecnico del Torino -, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha detto la sua riguardo i nerazzurri e la lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Inter fuori dalle competizioni Europee dovrà concentrarsi al campionato di Serie A. Longo su TMW ne ha parlato facendo riferimento anche al Milan: «La Champions League è sempre la competizione più difficile, ci devi arrivare in ottime condizioni e le squadre sono di altissimo livello. Non puoi sbagliare neanche una gara. In ogni caso l’Inter anche disputando la Champions sarebbe stata una seria pretendente alla vittoria finale della Serie A. Destinando le risorse sul campionato può concentrarsi maggiormente per vincerlo. Corsa scudetto? A marzo le squadre in lotta saranno di più. Il Milan non deve avere pressione, le altre sì!».

Fonte: tuttomercatoweb.com