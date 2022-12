Longhi: «Zhang prova ad andare avanti. Affetto diverso rispetto a Moratti»

Bruno Longhi, in diretta su Radio Sportiva, analizza la situazione societaria dell’Inter, e in particolare la posizione di Steven Zhang.

ZHANG CI PROVA – Ecco il commento di Bruno Longhi sulla situazione di Steven Zhang. Dalla battuta dei 5 euro dell’altro giorno alla volontà del patron di andare avanti nonostante la situazione difficile: «Bisogna vedere a che ora si fanno queste battute. Ieri si parlava della voglia di Zhang di rendere l’Inter più forte, oggi delle cessioni da fare a fine estate. È stato procrastinato tutto perché si poteva andare avanti ancora qualche mese in più. Una società che punta a essere al top deve essere costretta a vendere i suoi giocatori per sopravvivere. Tutto dipende dal Covid e anche dalla Cina che ha chiuso i rubinetti. È una situazione che Zhang prova a portare avanti. Nel mondo Inter non c’è l’affetto che c’era verso Moratti. Zhang verrà ricordato come il presidente dello Scudetto di Conte, ma anche come quello che ha ceduto Lukaku e Hakimi per sistemare il bilancio».