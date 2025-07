Longhi polemizza: «Tifosi diventati ‘ragionieri’! Inter ha un’idea a centrocampo»

Bruno Longhi si è pronunciato a proposito del possibile sostituto di Hakan Calhanoglu all’Inter. Di seguito il suo ragionamento.

IL SOSTITUTO – Bruno Longhi si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva in merito ai possibili piani dell’Inter per rinforzare il suo centrocampo: «Nico Paz non è un centrocampista basso, Rios non l’ho mai visto giocare. Ederson non è tattico come Calhanoglu, non ha le sue abilità sui calci piazzati, per cui dovresti giocare in altra maniera. Comunque, quando io sento parlare di ‘tesoretto’ rabbrividisco, siamo diventati tutti ragionieri. Io, piuttosto, penso che bisognerebbe trattenere i calciatori forti, che rendono. In ogni caso, probabilmente Marotta e Ausilio hanno già individuato con chi sostituire Calhanoglu in caso di suo trasferimento in Turchia».

SUMMIT – Per quanto riguarda la questione mercato, si sta svolgendo, a tal proposito, un summit tra la dirigenza nerazzurra e Cristian Chivu in sede su Viale della Liberazione. Si tratta del primo vero incontro per programmare la prossima stagione, visto che subito dopo la firma e l’annuncio Chivu e la Beneamata sono partiti in direzione Stati Uniti per andare a giocare il Mondiale per Club. A fine mese, peraltro, ci sarà il raduno pre-campionato. E rimane da capire se Calhanoglu ne prenderà parte o meno.