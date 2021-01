Longhi: «Se Suning non fa arrivare soldi chiaro che l’Inter cambi proprietà»

Bruno Longhi

Per Bruno Longhi la cessione dell’Inter da parte di Suning è uno scenario possibile. Il giornalista, parlando a “Radio Sportiva”, ha segnalato come le difficoltà dalla Cina non siano altro che un incentivo a trovare una nuova proprietà.

SI CAMBIA? – Negli ultimi giorni si è discusso molto del passaggio di proprietà a BC Partners. Bruno Longhi spiega perché a breve potrebbe esserci un cambio: «Parlare di ricavi in contrazione è stato fatto per tutte le squadre. Il problema all’Inter è un po’ diverso: il fatto che la Cina abbia chiuso il rubinetti è una situazione ben diversa rispetto agli altri club. Gli altri devono sistemare una situazione di difficoltà economico-finanziaria, cioè ripianare i deficit. Se Suning non apre più i rubinetti, non arrivano più gli euro, è chiaro che l’Inter deve passare di mano e cambiare proprietà. Si parla di questo solo ed esclusivamente per questo motivo».