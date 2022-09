Longhi: «Acerbi merita la titolarità! Però rischia di creare malumore»

Bruno Longhi in un suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva ha espresso la sua opinione riguardo l’impiego di Francesco Acerbi tra i titolari scelti da Simone Inzaghi.

GERARCHIE DIVERSE – Il ribaltamento delle gerarchie nella difesa dell’Inter e in particolare il cambio tra Acerbi e de Vrij, rischia di creare malumore all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Questo il parere di Longhi: «Ero abbastanza scettico quando Inzaghi ha scelto di puntare subito su Acerbi al centro della difesa. L’Inter aveva dei suoi titolari, Acerbi sarebbe dovuto arrivare per sostituire Ranocchia e invece non è stato così. Ha le qualità per fare il titolare all’Inter e lo ha dimostrato, lo ha dimostrato anche con l’Italia. Chiaro che il capovolgimento di quello che sarebbero delle gerarchie può creare del malumore. Acerbi il suo lavoro lo fa bene, l’Inter ha altri problemi che deve risolvere».