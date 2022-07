Longhi: «Sanchez vuole qualcosa in più! L’Inter aveva accettato Skriniar via»

Sanchez è una delle difficoltà di quest’estate dell’Inter, visto che ancora non è andato via e pesa molto sul monte ingaggi del club. Longhi, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla della società che aveva già definito la cessione di Skriniar.

COSTRUZIONE DELLA ROSA – Bruno Longhi valuta le novità dal mercato: «A oggi, 25 luglio, Juventus e Inter sono più attrezzate del Milan. Se facciamo una radiografia dell’Inter attuale, poi qualcosa può accadere perché il mercato è sempre aperto, ha Romelu Lukaku e un attaccante in più. Sappiamo della vicenda Alexis Sanchez, che è un esubero: conosciamo la sua autostima, ha dimostrato di essere un campione e non accetta di andarsene con una buonuscita, vuole qualcosa in più del suo valore. Ha un centrocampista in più che è Kristjan Asllani, ma ha Ivan Perisic in meno. Deve sistemare numericamente la difesa, perché è andato via Andrea Ranocchia. Che ci sia Milan Skriniar e non Gleison Bremer sistema a livello tecnico ma non economico, l’Inter ha bisogno di soldi e avrebbe ben accettato la cessione di Skriniar al PSG. Paulo Dybala sembrava già fatta, poi è tornato Lukaku che sembrava un sogno irrealizzabile e l’Inter si è trovata in sovrannumero in attacco».