Longhi: «Rigore Inter ripetuto? Era autogol! Chiellini per intimidire l’arbitro»

Longhi ha analizzato a lungo Juventus-Inter di ieri per Microfono Aperto su Radio Sportiva. Il giornalista contesta la decisione di far ripetere il rigore, poi segnato da Calhanoglu. Quindi segnala alcuni comportamenti sbagliati fra cui quelli di Chiellini.

I TEMI DEL MATCH – Bruno Longhi torna su ieri sera: «L’Inter non è stata all’altezza di altre, tipo l’andata o Liverpool o lo 0-3 alla Roma. Sugli arbitraggi siamo sempre su una situazione di difficile equilibrio, perché col VAR qualcosa può succedere. L’uomo non è una macchina, che azzera ogni piccola possibilità di errore. Il presunto rigore di Alessandro Bastoni lascia un dibattito aperto, sono situazioni in cui il tifoso vede al 100% una e chi è dell’altra parte la vede al 20%. Il VAR, secondo me, è un buonissimo marchingegno perché ha ridotto enormemente degli errori. Però vorrei precisare che deve essere usato non come lente d’ingrandimento di Sherlock Holmes, che va a cercare gli errori che nelle partite di calcio ci sono».

PERCHÉ RIPETERLO? – Hakan Calhanoglu fa gol al secondo tentativo, dopo che il rigore per l’Inter era stato fatto ribattere. Longhi non è d’accordo con Massimiliano Irrati: «Questo è un autogol, per cui palla al centro. Probabilmente Irrati si è bloccato e ha pensato di vedere qualcosa, per sanare il suo errore gli è venuto in soccorso in area dicendo che Matthijs de Ligt è entrato in area prima. Non c’era bisogno di ripetizione, l’autogol doveva essere convalidato. Non ha fischiato prima, c’era caos e non ha visto nulla: ha fischiato un fallo di confusione».

POCA CORRETTEZZA! – A Longhi non è piaciuta Juventus-Inter: «La partita ci ha regalato delle brutture che non mi aspettavo, tra simulazioni e altre situazioni che non hanno abbellito quello che doveva essere uno spettacolo. C’erano duecento televisioni collegate… Il nostro è il campionato delle proteste: scattano in ogni partita a ogni decisione dell’arbitro. Ieri ci sono stati degli atteggiamenti insopportabili, faccio un paio di nomi. Giorgio Chiellini ha giocato per intimidire l’arbitro, dal primo all’ultimo, attraverso un finto fair play faceva finta di essere stato colpito per far ammonire l’avversario. Milan Skriniar ha cercato per tutta la partita la schiena di Dusan Vlahovic. È stata una cosa vergognosa, col fair play non ha nulla a che vedere».