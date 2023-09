Longhi: «Ricreduto sull’Inter! Milan senza difetti. Rose equilibrate»

A poco più di dieci giorni dal big match di San Siro si è già in clima derby. Longhi mette a confronto le due rose di Inter e Milan, cercando di individuare pregi e limiti.

BILANCIA – Bruno Longhi esprime il proprio giudizio sugli organici a disposizione di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, che dopo la sosta per le Nazionali si sfideranno. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto su Radio Sportiva: «Inter e Milan hanno entrambe una rosa fortissima. Lo stanno dimostrando adesso. Hanno entrambe la possibilità di mettere in campo undici giocatori e sostituirli con altri altrettanto all’altezza. Il pelo nell’uovo? Io fino alla partita di ieri pensavo che l’Inter avesse un problema nel dover sostituire Lukaku e Dzeko che se ne sono andati. Quella nerazzurra è una grande rosa ma avevo qualche dubbio sulla possibilità che i nuovi attaccanti potessero sostituire quelli partite. Ma ieri sera si è visto Thuram che può sicuramente interpretare quel ruolo in maniera efficace. Il Milan non ha difetti. Bisogna vedere il sostituto di Giroud, Jovic, cosa farà. La bilancia sulle due rose rimane in equilibrio perfetto. L’Inter non mi pare sul viale del tramonto dal punto di vista anagrafico per la difesa».