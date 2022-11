Longhi: «Pinamonti per Lukaku? Lukaku vale 3 volte! Ultrà? Basta delinquenti»

Lukaku finora è stato ininfluente all’Inter essendosi visto pochissimo. Il belga si è infortunato a fine agosto, è tornato in Champions League contro il Viktoria Plzen e in seguito si è infortunato ancora. Bruno Longhi in ogni caso non mette in dubbio il suo valore rispondendo alle domande dei radioascoltatori nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva

NESSUN DUBBIO – Romelu Lukaku si è nuovamente infortunato e difficilmente l’Inter potrà rivederlo in campo prima della mega sosta per i Mondiali in Qatar. Bruno Longhi in ogni caso non mette in dubbio il valore del belga rispondendo alla domanda di un radioascoltatore: «Se valeva la pena tenersi Pinamonti al posto di prendere Lukaku? Ci sono tanti esempi di giocatori che non sono riusciti a giocare, però l’accostamento mi lascia perplesso. Quando l’Inter va su Lukaku, va sul Lukaku che conosce, cioè quel giocatore che ha stravolto i canoni della Serie A due anni fa. Ma anche quello che si è intravisto a Londra vale tre volte Pinamonti. Non è che uno vale uno, lo strapotere fisico di Lukaku e la capacità di andare in gol vale tre volte Pinamonti. Le gerarchie ci sono, poi si è infortunato Lukaku ma il ragionamento non può essere è meglio avere un asino vivo che un medico malato. Una squadra che punta al campionato e che l’anno scorso lo ha perso sul filo di lana deve cercare di rafforzassi con giocatori di grande valore».

PARAGONE INESISTENTE – Longhi risponde poi al paragone tra André Onana e Guglielmo Vicario: «Onana? Lui ha parlato di Vicario che sta dimostrandosi all’altezza della storia dei grandi portieri italiani. Il paragone con Onana non ci sta innanzitutto perché è arrivato da poco, ha bisogno di inserirsi in maniera migliore nel collettivo dell’Inter. È un portiere che c’è, è reattivo, bravissimo con i piedi. Ogni tanto qualche piccola sbavatura si nota, sbavature che finora non sono costate nulla. Dico che può solo migliorare».

BASTA DELINQUENTI – Longhi dice la sua anche sul caso della Curva Nord e degli ultrà violenti e criminali: «Per quanto riguarda gli Ultrà io non sono per la cancellazione, possono sopravvivere ma non debbono più regnare i delinquenti in queste Curve. E purtroppo ce ne sono in tutte le società di calcio perché c’è chi ne approfitta per i propri benefici e lo fa delinquendo. Non lo fanno per sano e sportivo amore della squadra».