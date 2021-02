Longhi: «Perisic il più forte a sinistra nell’Inter. L’incostanza un problema»

Bruno Longhi

Perisic si è rilanciato nelle ultime partite, fra il gol a Firenze e l’ottima prova in fase di contenimento in Inter-Lazio domenica. Sul croato si è espresso Bruno Longhi, che in collegamento con Sky Sport 24 ha parlato dei pregi e difetti dell’ex Bayern Monaco.

IN RIPRESA – Così Bruno Longhi: «Ivan Perisic ha giocato un’ottima partita, ha fatto il terzino sinistro con la Lazio. Ha capacità aerobiche incredibili, è fortissimo nello scatto e sa marcare. Qual è il suo problema? Che non sai se ce l’hai oggi o domani, l’incostanza è stato sempre il suo tallone d’Achille. Abbiamo parlato tanto di Manuel Lazzari e Achraf Hakimi, invece lui è stato bravo a dare il 100%. L’altra sera è rimasto bloccato, poche volte ha superato la metà campo. Bisognerà vedere cosa succederà contro il Milan, che non ha Lazzari ma giocatori che amano il dribbling. Può essere, comunque, Perisic quel giocatore che serve all’Inter: sulla sinistra c’è stata rotazione con Ashley Young e Matteo Darmian. Se ha continuità Perisic è il più forte di tutti, bisogna vedere se dà disponibilità domenica prossima contro il Milan».