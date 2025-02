Longhi: «Partita inderogabile, l’Inter deve vincerla»

In collegamento telefonico con Radio Sportiva, Bruno Longhi ha commentato il percorso dell’Inter e ha parlato della sfida di questa sera al Franchi contro la Fiorentina.

OBBLIGO – Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, nel suo intervento a Radio Sportiva, ha parlato dell’impegno di questa sera contro la Fiorentina. Questo il suo pensiero in vista del doppio impegno tra Inter e Viola: «Bisogna calendarizzare il recupero, giocare oggi e ritrovarsi lunedì sembra molto strano. Non è una cosa favorevole per entrambe le squadre. Per quanto riguarda il mercato, è semplice: il regolamento è chiaro. Se fosse capitato prima di dicembre, la Fiorentina si sarebbe trovata con gli stessi uomini, magari non avrebbe ceduto. Adesso invece non può schierare i nuovi, si sapeva prima di questa situazione. È una partita importante per la Fiorentina, per l’Inter è inderogabile: questa partita va assolutamente vinta. Per la Fiorentina vale la Champions, ma è a una velocità ridotta.

Longhi e il ‘problema recupero’ per l’Inter

IL RAGIONAMENTO – Longhi ha poi aggiunto: «Vedremo stasera come se la caverà l’Inter durante un recupero, che non è stato molto positivo nelle ultime volte. La Fiorentina arriva da due vittorie, Palladino mette in campo una formazione dettata da qualche stop. Oscar del mercato? Va sicuramente al Milan, che ha preso Gimenez, il giocatore che gli serviva».