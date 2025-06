Longhi paragona: «Pio Esposito simile a Mario Gomez! Due qualità»

Bruno Longhi si è pronunciato in merito alla vittoria dell’Inter contro il River Plate per 2-0, ponendo l’accento sul valore attuale di Francesco Pio Esposito.

IL RAGIONAMENTO – Bruno Longhi si è così espresso a Radio Sportiva su Inter-River Plate e lo status attuale di Francesco Pio Esposito: «L’Inter sta interpretando quasi in maniera sperimentale il Mondiale per Club. Sperimentando, la squadra sta venendo a capo di un girone, non impossibile, che aveva una squadra con una certa storia come la squadra argentina. Ha trovato dei giovani che possono rappresentare il futuro. Visto che il tema ricorrente è sempre quello dei giovani, si può dire che qualcosa sta emergendo. Pio Esposito, e non solo. L’esperimento attuato dall’Inter aiuta a migliorare e consolidarsi nel futuro».

Longhi non ha dubbi: il paragone tra Pio Esposito e un ex illustre

IL PARALLELISMO – Longhi ha poi proseguito effettuando accostando il calciatore campano a un top del passato: «Vedo Pio Esposito simile a Mario Gomez. Non ha la forza dirompente di Vieri, che trascinava gli avversari fino in porta. Non ha la forza fisica di Toni, che ha fatto cose mostruose pur non avendo una tecnica dello stesso livello. Mi ricorda, dunque, Gomez perché ha una struttura importante ma anche una certa tecnica nel muoversi nello stretto. Vedendolo nel corso della partita, lo associo a lui».