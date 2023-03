Longhi: «Onana, se arriva offerta Inter accetta. Dumfries difficile»

Facendo brevemente il punto sul possibile calciomercato in uscita dell’Inter, Bruno Longhi ha parlato anche delle voci su una possibile cessione di André Onana. Sulle frequenze di Radio Sportiva il giornalista ha sottolineato anche la difficoltà di poter cedere Denzel Dumfries.

MERCATO IN USCITA – Una delle notizie di giornata è la possibile cessione di André Onana da parte dell’Inter. Una voce commentata così da Bruno Longhi: «L’Inter si sa che deve vendere per fare cassa, dovrà farlo anche in estate. Solo un pazzo potrebbe andare a spendere dei soldi per Dumfries. Quindi se arriva un’offerta per Onana sui 30-40 milioni sarà accettata, anche perché si farebbe una grande plusvalenza. Italiani fortissimi per sostituirlo ce ne sono tanti. Ha fatto grandi cose Onana, ma anche al di sotto della media di un portiere forte. Se dovesse veramente arrivare questa offerta, penso che sarà accettata senza troppi problemi»