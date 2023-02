Longhi: «Onana? Affidabile, non come Maignan! Skriniar? Cifre illogiche»

Onana si è preso la porta dell’Inter definitivamente dopo un inizio di stagione disastroso di Handanovic. Bruno Longhi parla del portiere interista ma anche della vicenda Skriniar. Di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

AFFIDABILE – André Onana è ormai titolarissimo all’Inter e secondo Bruno Longhi ci sta, seppur con qualche sbavatura: «Affidabile sì, qualche piccola sbavatura l’abbiamo vista tutti quanti però che possa reggere il peso di giocare nell’Inter è fuori da ogni dubbio. Non lo metto al livello di Buffon, Neuer o Maignan dello scorso anno però ci sta. La scuola italiana comunque sta riproponendo portieri a iosa e non vedrei malvolentieri un ritorno di un portiere italiano in un grande club».

FUORI LOGICA – Longhi risponde poi sulla vicenda Milan Skriniar ricollegandosi alle altissime cifre che circolano ormai nel mondo del calcio: «Sono cifre che non esistono in nessun pianeta del sistema solare, stiamo parlando di sport di squadra e le cifre che per esempio guadagnano Messi e Cristiano Ronaldo sono fuori da ogni logica. Però questa è la logica nel mondo del calcio. Quando Skriniar, che non è un fenomeno tecnicamente ma dà il suo contributo alla squadra, guadagna un milione, vale a dire molto più di un chirurgo, siamo in un mondo che è completamente sballato. Non dobbiamo stupirci se un giocatore rinuncia 6 milioni dall’Inter per accettarne 9 da un altro club che per di più gli dà un bonus alla firma. Dobbiamo accettare questo stato di cose, questa situazione che non abbiamo creato noi ma gli addetti ai lavori. Non siamo in grado di pareggiare le cifre proposte da altre parti, è un sistema che si sta sempre di più innalzando verso l’alto, quindi sarà sempre più difficile rimanere competitivi».