Longhi: «Frattesi non titolare all’Inter? Giova a entrambi! C’è un motivo»

Dopo i due gol in altrettante partite nella sosta con la maglia dell’Italia, impazzano le polemiche sul fatto che Davide Frattesi non sia titolare all’Inter. L’esperto giornalista Bruno Longhi, però, spiega perché il suo impiego in nerazzurro giovi sia a lui che alla squadra.

NON TITOLARE – In seguito alle prestazioni con la maglia dell’Italia, il popolo chiede a gran voce più spazio per Davide Frattesi nel centrocampo dell’Inter. Con davanti due mostri sacri come Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, però, non è una richiesta facile da esaudire. Tanto che, secondo Bruno Longhi, il suo impiego al momento giova in realtà molto di più sia a lui, sia al club. Questo il suo pensiero su Twitter: “Frattesi non è titolare nell’Inter semplicemente perché è più incursore, con fiuto del gol, che centrocampista d’impostazione o di rottura. È un giocatore atipico al quale ben si addice il ruolo di giocatore part-time. Che esalta le sue doti e che giova alla squadra“.