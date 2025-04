Longhi non ha dubbi: «Inzaghi autore di un’impresa! Differenza titolari-riserve»

Longhi ha elogiato Simone Inzaghi per il lavoro svolto in questa stagione all’Inter. Poi un commento su un fattore che potrebbe incidere sulla sfida col Bayern Monaco.

L’IDEA – L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Bayern Monaco nella doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri si presentano alla sfida con delle defezioni che le impediscono di compiere il turnover auspicato. Di quest’avviso è anche il giornalista Bruno Longhi, pronunciatosi in questi termini a Radio Sportiva: «Inter gioca ogni partita sempre pensando a quella dopo, ogni volta c’è un condizionamento. Contro il Milan è stata condizionata dal Parma, contro quest’ultima sarà condizionata dal Bayern Monaco, e così via. L’Inter vuole questa situazione, ma nel momento in cui dovrà disputare una partitissima, non sarà mai al 100%. Frattesi e Carlos Augusto, per esempio, non sono paragonabili ai titolari. Per poter stare in vita in tutte queste competizioni, l’Inter deve centellinare la presenza dei titolarissimi, ovviamente questo condiziona».

Longhi sulla forza dell’Inter: Inzaghi attore protagonista

LA TESI – Longhi ha poi presentato il suo punto di vista in merito al valore della rosa nerazzurra, elogiando il tecnico Simone Inzaghi per quanto svolto finora: «L’Inter ha l’11 titolare più forte, ma non la rosa migliore. Basti vedere quanto accaduto a Taremi, a Zielinski fuori dai radar, a un Palacios che non si vede più. Non so quali risultati verranno alla fine ottenuti, ma Inzaghi sta compiendo un’impresa. Siamo al 3 aprile e l’Inter è in corsa per tutte le competizioni: di questo va dato atto soprattutto al tecnico nerazzurro».