Longhi: «Milan-Inter, 2 elementi si possono mettere su piatto della bilancia»

Bruno Longhi, il giorno dopo gli impegni di Champions League delle 2 milanesi, ha parlato anche del Derby che attende Milan e Inter domenica sera.

ELEMENTI – Queste le parole su SportMediaset da parte di Bruno Longhi in vista del Derby Milan-Inter, in programma domenica sera. “Ora la testa va al derby, ma in tutta sincerità, non è compito facile parametrare l’impegno del Milan a San Siro con quello dell’Inter a Tiraspol. Ci sono solo due elementi obiettivi che si possono mettere sul piatto della bilancia: i punti di distacco in classifica e i disagi del viaggio dalla Transnistria che i nerazzurri potrebbero pagare domenica. Non lo sforzo minimo profuso nella partita contro lo Sheriff, largamente dominata e gestita con intelligenza. La regia di Brozovic, il motoperpetuo di Barella, la disponibilità dei due cileni Vidal e Sanchez, la superiorità netta nel palleggio, nei tiri, nel possesso palla hanno permesso all’Inter di ritenere compiuta la missione secondo posto nel girone..“.

Fonte: SportMediaset.it