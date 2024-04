Longhi: «Marotta? Se vanno via certi personaggi una società ne risente»

Longhi ha detto la sua sulla bravura e la competenza di Beppe Marotta, oggi AD dell’Inter e un tempo dirigente della Juventus.

PESO − Bruno Longhi risponde ad un ascoltatore su Radio Sportiva, che paragonava l’addio di Marotta alla Juventus con quello di Ferguson al Manchester United: «Il manager sta dietro la scrivania, manda in campo durante gli allenamenti il suo vice, fa il mercato. E’ una situazione ibrida. Marotta non va in panchina, delega agli altri dal punto di vista tecnico. Ma quando vanno via personaggi che incidono in una società succede sempre qualcosa. Vale per tutte le squadre a prescindere dal paragone Marotta-Ferguson».