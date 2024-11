Longhi: «Mariani in Serie A dopo Inter-Napoli? Alla faccia delle malelingue!»

Bruno Longhi commenta la bufala relativa all’arbitro Mariani relegato alla Serie B dopo la prestazione in Inter-Napoli. Una non-notizia che la dice lunga sulla narrazione che circola attorno ai nerazzurri.

BUFALA – L’arbitro Mariani non sarà retrocesso in Serie B. Anzi. Continuerà ad arbitrare in Serie A, come confermato già nella giornata di oggi. A dimostrazione di come la sua prestazione in Inter-Napoli sia stata tutt’altro che negativa. A discapito di quanto detto da Antonio Conte, con polemiche sterili volte a distogliere l’attenzione da una pessima prestazione a San Siro della sua squadra. Il tutto per aver concesso un rigore netto che solo la narrazione anti-Inter poteva giudicare come inesistente. A tal proposito ha parlato anche Bruno Longhi: “Alla faccia di chi, fregandosene delle parole di Rocchi che aveva giudicato dopo Inter-Napoli positiva la sua direzione, lo aveva fatto precipitare in Serie B basandosi sul niente“.