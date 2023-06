Longhi: «Manchester City-Inter? Voto Lukaku! Ma un fattore»

Longhi chiede a Inzaghi di schierare Lukaku nella finale Manchester City-Inter di sabato 10 giugno. Il giornalista, nel suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla della possibile scelta di Inzaghi.

IN AVANTI – Domani Torino-Inter (vedi precedenti), ma la testa è già sulla finale di Champions League col Manchester City. Per il ballottaggio fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku (vedi articolo) Bruno Longhi si espone: «Se non fossimo entrati in questa dimensione in cui i cinque cambi possono modificare il volto di una squadra, e si partisse con undici titolari senza cambi se non di forza maggiore, partirei con Lukaku. Adesso sta sicuramente meglio di Dzeko, però bisogna tener presente cosa ci può dire una partita. Sostengo sempre che Dzeko, inizialmente, può adattarsi a due tipi di partita: sia quella dove attacchi sia quella dove stai rintanato e provi a ripartire. Diventa anche un aiuto ai centrocampisti. Avendo la possibilità di scegliere credo che Simone Inzaghi andrà su Dzeko, io andrei su Lukaku».