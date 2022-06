Longhi: «Lukaku torna all’Inter, da guardare l’effetto. Marotta ha un augurio»

Il ritorno di Lukaku all’Inter sta diventando realtà e a breve arriverà il tanto atteso annuncio. Longhi, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, segnala come Marotta proverà poi a ridiscutere il prestito col Chelsea e gli effetti del trasferimento.

GLI SVILUPPI – Bruno Longhi riepiloga le cifre del ritorno di Romelu Lukaku: «Saranno dodici milioni di stipendio lordi, in base al Decreto Crescita, e circa dieci di prestito. È chiaro che è una spesa notevole per una società che deve fare le nozze coi fichi secchi, perché l’Inter dovrà fare cassa e chiudere con sessanta milioni di utile. Però c’è anche l’effetto che produce Lukaku, sui tifosi che sanno benissimo che con lui quest’anno l’Inter avrebbe vinto il campionato. Dal punto di vista economico-finanziario probabilmente Giuseppe Marotta si augura che, dopo questa spesa, si ridiscuta rinnovando il prestito. Poi, vedendo in che situazione si trova il Chelsea, si spendono cinquanta milioni per riaverlo a fronte di centoquindici incassati. È un’operazione che non va considerata adesso, ma in un periodo di lungo-termine: due-tre anni».