Longhi: «Lukaku titolare? No, vi spiego! Completamente d’accordo con Inzaghi»

Per Longhi Lukaku non è necessario che torni titolare nell’Inter. Il giornalista, intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, concorda con Inzaghi sulla gestione del numero 90 in vista delle prossime partite.

CHIAVE A GARA IN CORSO – Per Bruno Longhi si può vedere Romelu Lukaku dalla panchina: «Ora torna titolare? No. Può diventarlo, però entriamo in un dibattito che secondo me è sterile: oggi è un calcio diverso, si gioca con tanti giocatori. L’Inter affrontava il Porto con una grossa incognita, se sarebbe stata una squadra offensiva o che aspettava. Poi ci sono state tre partite al suo interno, con l’Inter che ha iniziato bene, il Porto che ha preso il sopravvento e l’Inter che l’ha ripresa coi cambi. Aver iniziato con Edin Dzeko va bene, perché mettere due giocatori che sono stati decisivi negli anni come Lukaku e Marcelo Brozovic diventa determinante. Questa volta sono completamente d’accordo con Simone Inzaghi».

LE POSSIBILITÀ – Longhi dà un giudizio sulle italiane in Champions League, tutte vittoriose all’andata senza subire gol: «Il Napoli ha imposto a Francoforte la legge del più forte. Il Milan e l’Inter hanno messo da parte un tesoretto che non dovranno dilapidare nelle – non facili – trasferte di Londra e Porto. La vittoria dei nerazzurri è stata figlia delle sofferenze, delle parate di André Onana, dei battibecchi e delle occasioni mancate, con due grandi portieri. Poi c’è stato il gran gol di Lukaku».