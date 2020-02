Longhi: “Lukaku in Inter-Napoli? Bisogna vedere la vera situazione”

Lukaku potrebbe giocare Inter-Napoli di Coppa Italia, nonostante sia uno di quelli utilizzati maggiormente da Conte. Bruno Longhi, intervenuto nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha affrontato il tema della presenza del belga per stasera.

I TITOLARI – Bruno Longhi non prevede turnover per Inter-Napoli di Coppa Italia, almeno in attacco: «Bisogna vedere un pochino qual è la vera situazione di Romelu Lukaku. Mi spiego: Lukaku gioca sempre. Evidentemente è in grado di recuperare, rispetto ad altri giocatori, in fretta e non ha il problema del dispendio di energie. Queste sono valutazioni che può fare soltanto l’allenatore, l’unica considerazione che si può fare è che il giocatore che gioca sempre può incappare magari in piccoli infortuni. Però io penso che, rientrando Lautaro Martinez, e dovendo affrontare una semifinale che si gioca sulla doppia sfida, possa riproporre il tandem Lukaku-Lautaro Martinez».

MAGGIORI ALTERNATIVE – Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses, innesti di gennaio che aggiungono soluzioni per l’Inter. Secondo Longhi serviranno da stasera in Inter-Napoli in poi: «Questi giocatori sono arrivati per permettere all’Inter di avere quella rosa allungata che non ha avuto nella prima parte della stagione, quando poi ha pagato pegno in Champions League. È chiaro che tutto è stato fatto in quest’ottica, poi bisognerà vedere il rendimento di questi giocatori. Diciamo che il fatto che li abbia permette ad altri di tirare il fiato. La rosa lunga è sempre importante: puoi scegliere e gestire il minutaggio di tutta la rosa».