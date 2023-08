Longhi: «Lukaku forza della natura. L’Inter pagherà l’assenza. Rivelo una cosa»

Longhi non è d’accordo con chi non apprezza le doti calcistiche di Lukaku. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, rivela un retroscena sul primo anno del belga all’Inter.

TUTTI LO VOGLIONO – Bruno Longhi spiega perché Romelu Lukaku è da considerarsi un giocatore decisivo e cosa rischia di perdere l’Inter senza di lui. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «Io se facessi l’allenatore Lukaku lo prenderei subito. Qualcuno lo ritiene un brocco. Il belga anche nell’ultima stagione, togliendo il periodo in cui non ha potuto giocare per un infortunio veramente grave, è entrato in campo e ha fatto la differenza in tutte le partite che ha giocato. Poi sicuramente alcuni suoi episodi sono stati penalizzanti ma non si può valutare l’importanza di un calciatore in una squadra per queste cose. Come fa salire la squadra, quando va a domare il rilancio del portiere, si gira su sé stesso, evita il difensore, scambia col centrocampista, dà il là all’azione: queste sono tutte situazioni di gioco che gli allenatori valutano. Ed è per questo che tutti vogliono Lukaku. Lui ha dimostrato di essere una forza natura. Sul fatto tecnico si può anche discutere. Rivelo una cosa: appena arrivato all’Inter mi sono confrontato telefonicamente con tanti ex calciatori e il parere generale era unanime: “Questo non sa giocare a pallone”. Antonio Conte, che aveva insistito per avere Lukaku, dopo 4-5 partite ha avuto ragione. In quelle due stagioni è stato devastante. Sono quegli attaccanti che fanno venire i brividi ai difensori che lo devono marcare. L’Inter pagherà l’assenza di Lukaku e chi lo avrà ne trarrà benefici»