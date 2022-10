Longhi: «Lukaku a Firenze sarebbe stato devastante! Inzaghi, un compito»

Il rientro di Lukaku è ormai imminente e l’Inter si prepara a riaccoglierlo in campo (vedi articolo). Di questo ha parlato il giornalista Bruno Longhi in collegamento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

BISOGNA VALORIZZARE LUKAKU − L’imminente ritorno in campo di Romelu Lukaku è l’argomento affrontato da Bruno Longhi in collegamento a Microfono Aperto su Radio Sportiva: «Bisogna capire cosa riuscirà a fare quando sarà al top della condizione. Ad esempio, se fosse stato in forma, nel finale di Firenze con gli ampi spazi che c’erano sarebbe stato devastante. Inzaghi deve essere in grado di trovare un gioco che non sia quello di Conte, da lui non praticabile, o quello espresso lo scorso anno. Atto a valorizzare le caratteristiche del belga».