Longhi: «L’Inter da anni soffre a sinistra, rimpianto Spinazzola»

Bruno Longhi, ospite ai microfoni di “TMW Radio” ha parlato della Nazionale impegnata agli Europei sottolineando che l’Inter dovrebbe rimpiangere Spinazzola, uno dei protagonisti dell’Italia di Roberto Mancini.

IL RIMPIANTO – Longhi ritiene che Spinazzola, vicinissimo all’Inter un anno e mezzo fa, possa essere un rimpianto per i nerazzurri: «Io dico Inter con Spinazzola. Perché non dimentichiamo che l’Inter aveva già combinato il passaggio di Politano alla Roma in cambio di Spinazzola e l’Inter sta sempre soffrendo sul binario di sinistra, da anni».