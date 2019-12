Longhi: “Lautaro Martinez via dall’Inter? Zero possibilità. Kulusevski…”

Il mercato di gennaio è alle porte e l’Inter cerca rinforzi, soprattutto a centrocampo dove il prescelto potrebbe essere Dejan Kulusevski. Oltre a rinforzare la squadra, però, cercherà di resistere agli assalti per Lautaro Martinez, autentico oggetto del desiderio di parecchie squadre europee, Barcellona in testa. Bruno Longhi, sulle frequenze di “Radio Sportiva”, parla a proposito del mercato dei nerazzurri. Particolare attenzione alla situazione dell’attaccante argentino.

ZERO CHANCES – Lautaro Martinez secondo Bruno Longhi ci sono poche possibilità che vada via in tempi brevi sono pressoché inesistenti. Una battuta anche su Kulusevski e sulla sua possibile collocazione tattica nello scacchiere di Antonio Conte: «Dejan Kulusevski giocherebbe mezzala nel 3-5-2 di Conte, si giocherebbe il posto con Nicolò Barella e Stefano Sensi. Si parla di allargare la rosa dell’Inter, le grandi squadre hanno bisogno di poter scegliere. Le strategie di Suning sono importanti, faranno di tutto per accontentare Lautaro, se hai un gioiello così e te lo lasci scappare vuol dire che non hai grandi obiettivi. Dato che l’Inter credo li abbia penso che la possibilità che Martinez vada via in tempi brevi siano pari a 0».