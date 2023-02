Longhi: «Lautaro Martinez, stupiscono due cose. Insostituibile nell’Inter»

Bruno Longhi ha parlato del derby Inter-Milan giocato da Milan Skriniar post divorzio consumato con il Club nerazzurro e di Lautaro Martinez.

SKRINIAR – Queste le parole di Bruno Longhi su Radio Sportiva riguardo il derby Inter-Milan giocato da Milan Skriniar post divorzio consumato. «Ha fatto una partita normale, senza difficoltà. Non c’è stata nessuna contestazione, com’era giusto che fosse, perché io queste cose non le capirò mai. Voglio dire, tu puoi giocare anche senza fascia di capitano. Sai quello che sarà il tuo destino, non è che ti sei fatto condizionare. Hai giocato una partita più che decorosa, più che dignitosa».

LAUTARO MARTINEZ – Longhi su Lautaro Martinez. «Invece, tornando su Lautaro Martinez, volevo dire una cosa. Stupisce in questo ragazzo… stupiscono due cose. La tecnica, lo abbiamo visto che è una tecnica… stoppa i palloni che arrivano dal cielo in mezzo a due avversari e poi magari ti va via col tunnel. Ma lui che è piccolo, cioè non è che è un gigante, di testa vince sempre in area di rigore. E poi vince sulla velocità nonostante non abbia le gambe di Haaland. Arriva sempre prima, è una cosa impressionante questo ragazzo. Per cui poi dopo c’è un momento in cui sei benedetto dal momento particolare, per cui fa quello che vuole ed è veramente un giocatore insostituibile adesso nell’Inter».