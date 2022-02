Longhi: «Lautaro Martinez? Il suo lavoro sporco dà stabilità all’Inter!»

Lautaro Martinez vive un momento complicato fatto di prestazioni opache e assenza di gol. Bruno Longhi, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, spezza una lancia a favore dell’argentino ricordando a tutti quanto sia importante il suo lavoro sporco. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.

LAVORO SPORCO – Lautaro Martinez sta attraversando un momento complicato con il gol che manca ormai da troppe partite. Bruno Longhi ridimensiona il problema: «Lautaro Martinez non segna più dopo il rinnovo? Se dipendesse dal contratto glielo straccerebbero subito. Se andiamo a vedere la classifica cannonieri è quarto, non è molto al di sotto della sua media. Il fatto è che ultimamente l’Inter ha affrontato squadre forti: prima il Milan, poi il Napoli e il super Liverpool per cui ci sta anche. Poi non dimentichiamo che il suo lavoro sporco è ciò che consente all’Inter di avere una grane stabilità anche in mezzo. Poi gli attaccanti hanno una peculiarità ed è quella che senza palle gol segnano difficilmente. Il partner di Lautaro Martinez non è più Romelu Lukaku che impegnava tre difensori liberando lui, per cui diventa anche più difficile rispetto a prima».