Longhi in difesa: «Lautaro Martinez giocatore forte! Quando è entrato Lukaku…»

Longhi, Il noto giornalista, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del momento negativo di Lautaro Martinez e di Lukaku.

CALCIATORI FORTI − Il giornalista Bruno Longhi ha espresso un suo parere sulle critiche che stanno piovendo su Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Le sue parole: «Simone Inzaghi non ha bisogno di fare niente di particolare per recuperarli. Dei due conosciamo il valore. Lautaro Martinez è un giocatore forte e lo ha dimostrato anche quest’anno nell’Inter. Lukaku anche nella partita in cui il Belgio è stato eliminato, in cui non ha centrato la porta, ha dimostrato comunque di esserci. Prima del suo ingresso in campo il Belgio non riusciva neanche a entrare in area! Per cui in quella partita ho visto il bicchiere mezzo vuoto per il Belgio, e un bicchiere mezzo pieno per l’Inter. L’attaccante belga ha dimostrato di saper fare il ruolo del centravanti, e sappiamo benissimo che a volte tra un gol fatto e uno non fatto basta un solo centimetro. Ad esempio colpisci un pallone o con l’interno o con l’esterno del piede o di petto perché la palla ti arriva li inaspettatamente dopo che l’avversario l’ha ciccata. Gli sono piovute critiche solo perché non l’ha buttata dentro. Però io ho visto un calciatore che è in grado di fare il centravanti alla sua solita maniera». Questo il pensiero di Longhi sui due attaccanti dell’Inter.