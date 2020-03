Longhi: “Lautaro Martinez da grande squadra. Polemiche Juventus-Inter…”

In un periodo di scarso calcio giocato, riemergono le voci di mercato, che vedono Lautaro Martinez tra i protagonisti candidati. Il commento di Bruno Longhi ai microfoni di “Radio Sportiva”, in cui ritorna anche sulle polemiche che vedono al centro Juventus e Inter.

GIOCATORE PRONTO – Lautaro Martinez è uno dei protagonisti dell’ottima stagione disputata dall’Inter in questi primi sei mesi. 16 gol in 30 partite, di cui 5 in Champions League, lo rendono il secondo violino nerazzurro, dietro solo a Romelu Lukaku (23 reti totali). Uno score che, unito alla giovane età (El Toro è del 1997), rendono il numero 10 dell’Inter un talento molto presente sui taccuini dei più grandi club d’Europa. Questo il commento di Bruno Longhi: «[Lautaro Martinez] Ha parecchi estimatori sul mercato, le voci arrivano sempre quando un giocatore quando va al di sopra delle aspettative. Ha dimostrato di essere un attaccante vero da grande squadra».

POLEMICHE STERILI – Longhi ritorna poi sulle polemiche che hanno scaldato l’ultimo weekend di calcio italiano. Il rinvio di Juventus-Inter e altre 4 partite ha complicato piani e calendario di diverse squadre, in primis i bianconeri e i nerazzurri. Il giornalista allontana però ogni possibile dietrologia. Ecco le sue parole: «In questo periodo particolarissimo, anomalo e unico, chi parla di diatribe su quello che è stato detto o non detto da Juventus, Inter o un altro club, perde l’occasione per stare zitto».