QUANTI ERRORI! – Juventus-Inter ha avuto un protagonista indiscusso: l’arbitro Gianpaolo Calvarese , peggiore in campo. Anche il giornalista Bruno Longhi , sul suo account Twitter, rincara la dose. Di seguito il suo messaggio: “L’unica cosa veramente di livello in una partita trasformata in farsa dall’arbitraggio, è stato il gol in mezza rovesciata di Lautaro Martinez annullato senza alcuna ragione da Calvarese”. Formalmente è arrivato a gioco fermo, per una presunta spinta di Romelu Lukaku a Giorgio Chiellini , molto discutibile…

