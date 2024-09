Longhi: «Inzaghi ha saputo gestire Frattesi in maniera ottimale. Calcio nuovo!»

Davide Frattesi viene utilizzato in maniera differente e con tempistiche differenti da Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Proprio sul tema si è espresso il giornalista Bruno Longhi.

GESTIONE CORRETTA – Davide Frattesi non viene solitamente impiegato da titolare dal mister Simone Inzaghi nei suoi match all’Inter. Ciò non viene ritenuto sbagliato dal giornalista Bruno Longhi, che a Radio Sportiva ha sottolineato perché tale strategia abbia prodotto i suoi frutti: «Frattesi è un incursore. Nell’Inter, solitamente, entra nell’ultima mezz’ora date le sue caratteristiche. Lui non ha le geometrie di gioco dei centrocampisti nerazzurri, per cui è fuor di dubbio che la gestione di Inzaghi sia stata ottimale. Questo è un calcio di 11 titolari più tutti gli altri, non si tratta più di giocare 90 minuti ma di essere decisivi nei momenti che contano perché hai un allenatore che capisce come utilizzarti».

Frattesi e la strategia di Inzaghi: finora ha pagato, ma il futuro dipenderà da lui!

LO SCENARIO – Nonostante sia entrato quasi sempre a partita in corso, Frattesi ha siglato 6 reti in 35 presenze nella scorsa stagione. A testimonianza della sua importanza per l’Inter vi è il fatto che tra i suoi gol vi siano stati quelli decisivi, messi a segno allo scadere, contro il Verona a San Siro e l’Udinese al Friuli. Inzaghi dovrebbe continuare a schierarlo dal primo minuto soltanto nei match non di cartello, per cui il futuro sarà scritto dal calciatore italiano. Se a lui continuerà a star bene questa situazione, i nerazzurri non potranno che accogliere tale decisione con entusiasmo. Perché poter contare su un incursore del genere, a partita in corso, è un vantaggio che in pochi possono vantare.